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Артем Дзюба будет капитаном сборной России в матчах с Турцией и Чехией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что форвард Артём Дзюба будет капитаном команды в сентябрьских матчах вместо отсутствующего в составе Игоря Акинфеева.

Основным вратарём национальной команды будет Андрей Лунёв.

Подготовка сборной России к ближайшим матчам будет проходить с сегодняшнего дня, 3 сентября, по 5 сентября, после чего национальная команда отправится в Турцию.

"Чемпионат.сом"
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 19:39
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№12 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 21:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Tвaрь.


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зенит - команда с пониженной социальной ответственностью.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
свиньи неистово минусуют smile

Они просто плюсик пока не знают, ещё не проходили.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№10 Написал: pahitosik Москва (Сегодня, 20:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
эта тварь настолько противна, что и обсуждать нет смысла.

у бомжей с тухлых болот совсем ум повредился...хотя, там вместо мозга сплошная мозоль.
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
свиньи неистово минусуют smile


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№8 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 20:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
„Севилья“ — большой клуб с интересным игровым стилем. Также испанский чемпионат лучше, чем российский. Я могу развиваться в „Севилье“, что также принесёт пользу сборной Нидерландов», — приводит слова Промеса Leeuwarder Courant.

уже забыл спартак, как страшный сон innocent


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№7 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 19:59) #
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Болеет за:
ЦСКА
Дзюба своей игрой и авторитетом заслужил это.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№6 Написал: metric Ленинград-Гатчина (Сегодня, 19:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
Только он сможет повести команду за собой.Лидер по духу и по игре.
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
№5 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:56) #
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online

Цитата: voron (CSKA)
л, а вот кто в конце концов станет приемником Игорька пока рано говорить

Не станет. Он всего на 4 года младше акинфеева. Приемником станет молодой .


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 19:52) #
  • -5
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online
Болеет за:
«Терек»
Лучше бы Смолов капитанил, чтобы поржать можно было.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 19:51) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
В данной ситуации он это место заслужил, а вот кто в конце концов станет приемником Игорька пока рано говорить, лишь бы не пошёл по стопам Лодыгина. ДАй бог ему здоровья и терпения, парень то интересный
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:49) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Достоин.

Цитата: Черный Лис
В предвкушении истеричного хрюканья.

Они вчера всю норму выхрюкали, осипли.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:41) #
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  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
В предвкушении истеричного хрюканья.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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