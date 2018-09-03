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Джордан Хендерсон подписал новый контракт с "Ливерпулем"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон продлил контракт клубом, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

Соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Хендерсон перешел в "Ливерпуль" летом 2011 года из "Сандерленда".
Теги: Хендерсон Ливерпуль
Сегодня, 20:26
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