Джордан Хендерсон подписал новый контракт с "Ливерпулем"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон продлил контракт клубом, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.Соглашение рассчитано до лета 2023 года.Хендерсон перешел в "Ливерпуль" летом 2011 года из "Сандерленда".