"Барселона": Месси лучший. Точка

No doubt for Bar?a Fans.

He is the best.

Period. pic.twitter.com/Ly2i5IczSE — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 3, 2018

"Барселона" поддержала нападающего Лионеля Месси, который впервые с 2006 года не попал в тройку номинантов на премию The Best лучшему игроку года."Для болельщиков "Барсы" нет вопросов. Месси лучший. Точка", – говорится в твиттере каталонского клуба.