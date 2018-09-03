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"Барселона": Месси лучший. Точка

"Барселона" поддержала нападающего Лионеля Месси, который впервые с 2006 года не попал в тройку номинантов на премию The Best лучшему игроку года.

"Для болельщиков "Барсы" нет вопросов. Месси лучший. Точка", – говорится в твиттере каталонского клуба.

Теги: Месси Барселона
Вчера, 23:47
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№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:09) #
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Для болельщиков Барсы он может и лучший, но ни в ЛЧ, ни тем более на ЧМ он и близко не был рядом с лучшими


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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