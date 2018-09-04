Новости партнеров

Лионель Месси высказался о переходе Роналду в "Ювентус"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о переходе португальского форварда Криштиану Роналду из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус".

"Я был удивлен переходом Роналду в "Ювентус", но это хорошо. Не представлял его вне "Реала". Говорили про многие клубы, как о возможной новой команде Роналду, но "Ювентус" как-то не фигурировал.

"Реал" и дальше будет бороться за все титулы. Ну и "Ювентус" после прихода Роналду становится фаворитом в борьбе за победу Лигу чемпионов. Эта команда и ранее имела очень хороший коллектив", — приводит слова Месси Marca.

"Газета.ру"
Теги: Месси Роналду Ювентус
Сегодня, 01:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.