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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Лионель Месси высказался о переходе Роналду в "Ювентус"
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о переходе португальского форварда Криштиану Роналду из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус".
"Я был удивлен переходом Роналду в "Ювентус", но это хорошо. Не представлял его вне "Реала". Говорили про многие клубы, как о возможной новой команде Роналду, но "Ювентус" как-то не фигурировал.
"Реал" и дальше будет бороться за все титулы. Ну и "Ювентус" после прихода Роналду становится фаворитом в борьбе за победу Лигу чемпионов. Эта команда и ранее имела очень хороший коллектив", — приводит слова Месси Marca.
"Газета.ру"
"Я был удивлен переходом Роналду в "Ювентус", но это хорошо. Не представлял его вне "Реала". Говорили про многие клубы, как о возможной новой команде Роналду, но "Ювентус" как-то не фигурировал.
"Реал" и дальше будет бороться за все титулы. Ну и "Ювентус" после прихода Роналду становится фаворитом в борьбе за победу Лигу чемпионов. Эта команда и ранее имела очень хороший коллектив", — приводит слова Месси Marca.
"Газета.ру"
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