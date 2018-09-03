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Невеста Роналду показала соблазнительные формы (фото)

Невеста нападающего "Ювентуса" Джорджина Родригес Криштиану Роналду порадовала подписчиков откровенной фотографией в своих соцсетях.

В инстаграме 24-летняя девушка выложила фотографию, где она лежит под солнцем на яхте в объятиях своего возлюбленного. Пара наслаждается друг другом и солнечными ваннами, при этом удачная поза и открытый купальник подчеркивают все прелести 24-летней Родригес.

Фотография набрала почти 1,8 млн положительных отметок.

Qu? bien sienta un abrazo caliente cuando tienes fr?o?? #TeAmo @cristiano

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Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 08:49
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(1)
№4 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:44) #
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
Девушка??? Ду нуу...на ее месте должен быть тот гомосек из Марокко)
Явно видно, что Криштиану убирает ее руку с себя, он просто спал а она прилегла рядом ))


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:03) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
У нормального мужика на фото должны были лопнуть плавки.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Scoter дом (Сегодня, 09:25) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
ну попа норм
Регистрация: 26.09.2006 [жалоба]
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 08:54) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
А фоткал марокканец?


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
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