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13-летний футболист умер после столкновения с соперником

13-летний голкипер футбольной команды "Гелдерс Херенберг" скончался в результате полученной в столкновении с соперником травмы.

Как информирует Omroepgelderland, трагедия произошла во время кубкового матча голландского турнира MvR. Вратарь столкнулся с соперником, после чего потерял сознания. Ребенку была вызвана скорая помощь, однако у юного голкипера сразу замедлились сердцебиение и дыхание. Приехавшие на место происшествия медики не смогли спасти футболиста. Матч был прекращен.

"Сложно поверить, что это неудачное столкновение привело к таким ужасным последствиям. Мы выражаем поддержку его семье и друзьям. Мы желаем им сил, чтобы справиться с потерей", — заявили в MvR в присутствии товарищей и родителей скончавшегося спортсмена.

"Газета.ру"
Сегодня, 09:02
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№2 Написал: Я - туляк Орехово-Зуево (Сегодня, 09:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
Это невосполнимая потеря для родных. Знаю, о чём говорю. Остаётся лишь скорбить и как-то жить дальше.
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 09:11) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кошмар.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
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