13-летний футболист умер после столкновения с соперником

13-летний голкипер футбольной команды "Гелдерс Херенберг" скончался в результате полученной в столкновении с соперником травмы.Как информирует Omroepgelderland, трагедия произошла во время кубкового матча голландского турнира MvR. Вратарь столкнулся с соперником, после чего потерял сознания. Ребенку была вызвана скорая помощь, однако у юного голкипера сразу замедлились сердцебиение и дыхание. Приехавшие на место происшествия медики не смогли спасти футболиста. Матч был прекращен."Сложно поверить, что это неудачное столкновение привело к таким ужасным последствиям. Мы выражаем поддержку его семье и друзьям. Мы желаем им сил, чтобы справиться с потерей", — заявили в MvR в присутствии товарищей и родителей скончавшегося спортсмена.