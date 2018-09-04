Лионель Месси высказался о возможном уходе из "Барселоны"

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о значимости каталонского клуба в своей жизни.По словам аргентинца, он не видит смысла уходить из команды."У меня здесь есть все. Я здесь 13 лет, вся моя жизнь здесь. Я в лучшей команде мира.Город, если он не лучший в мире, то точно один из лучших. Здесь моя семья, в Каталонии родились мои дети. Мне не нужно идти куда-то еще по всем этим причинам", — цитирует лидера сине-гранатовых официальный сайт "Барселоны".