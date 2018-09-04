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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Многолетний наставник сборной Мексики возглавил команду Парагвая
Бывший главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио возглавил команду Парагвая, сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Парагвая (APF).
Контракт 57-летнего колумбийца со сборной рассчитан до 2022 года. Ожидается, что специалист будет работать с парагвайской командой на Кубке Америки — 2019 и на ЧМ-2022 в Катаре.
Осорио возглавлял национальную команду "ацтеков" с 2015 по 2018 год. Под его руководством команда выступала на чемпионате мира в России и вышла в плей-офф турнира.
"Газета.ру"
Контракт 57-летнего колумбийца со сборной рассчитан до 2022 года. Ожидается, что специалист будет работать с парагвайской командой на Кубке Америки — 2019 и на ЧМ-2022 в Катаре.
Осорио возглавлял национальную команду "ацтеков" с 2015 по 2018 год. Под его руководством команда выступала на чемпионате мира в России и вышла в плей-офф турнира.
"Газета.ру"
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