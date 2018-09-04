Борис Игнатьев: Дзюба достоин быть капитаном сборной. У него есть харизма и характер

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой поделился мыслями по поводу матча Лиги наций с командой Турции и товарищеской игры с чехами, а также прокомментировал назначение Артема Дзюбы капитаном сборной России.- Начинается новая эпопея нашей сборной. То, что было раньше, забыто. Только какие-то отголоски могут напоминать об этом. Вчера было так, а сегодня по-другому, - отметил Игнатьев. - Наверное, это учитывают и наши игроки. Важно, что стало сложнее готовить команду в свете турнира Лига наций. Здесь уже некогда раскачиваться: надо 7 сентября в Турции показывать товар лицом.- Фантазировать, наверное, не приходится. Та турецкая команда у нас была, образно говоря, пробным шаром накануне чемпионата мира. В основном, играли тогда футболисты, которых штаб сборной Турции просматривал. Много игроков основного состава не было. Но и эти футболисты показали себя с хорошей стороны, демонстрировали привлекательную игру. В нашей нынешней команде, за исключением нескольких игроков, почти все футболисты работали с Черчесовым, знают его требования. Шунин, который не трудился под его руководством в сборной, знает их по работе в «Динамо». Хотя отличия работы в клубе и в сборной все-таки есть. Конечно, будем ждать, что наша команда выступит хорошо. Главное, к чему они нас приучили в последнее время, это высокая мотивация, ответственность перед зрителем — этот момент не может забыться и отойти на второй план.Сборная Турции, конечно, сильнее, чем команды Саудовской Аравии и Египта. Мы сейчас стартуем. У нас после чемпионата мира перед этой игрой еще не было ни одного «пробного шара». Это определенная сложность. Но в такой ситуации находится и сборная Турции. Она, правда, давно не играла, а мы недавно проявили себя по большому счету. Но я вообще-то не очень понимаю, зачем эти игры турнира Лига наций. Да, наверное, он дает возможность заработать какие-то средства УЕФА. Ну, наверное, нам не надо в этом случае самостоятельно заниматься поиском кандидатов в соперники по товарищеским играм - здесь уже нам определяют команды. А так - сложнее выстраивать подготовку. Мы же не знаем, кто нам достанется в соперники по отборочному циклу Евро-2020. Возможно, это будут команды совсем другого стиля, направленности. Сборная Турции, может быть, здесь уже не подходит. Обычно ведь в спарринг-партнеры подбирают команды, которые как-то накладывают картинку по соперникам на отборочный цикл. Вообще же, наверное, было бы правильнее для нас сыграть первый матч с чехами. Попробовать состав перед Лигой наций. А в целом - сейчас все возобновляется. Опять начинаем болеть за сборную. Сейчас на игру с чехами народ пойдет на новый красивый стадион в Ростове-на-Дону. Стадион, который принимал чемпионат мира.- Трудно сказать. По тому, как мы играли с той турецкой сборной в июне, мне понравилась команда. Но опять же по составу сейчас нашим соперником будет другая команда. У них достаточно футболистов, играющих в хороших клубах. Не берусь прогнозировать.- Хороший выбор. Это не открытие чего-то неизведанного. Артем полностью соответствует должности капитана. Он сам к себе в последнее время стал очень требователен, у него есть харизма, характер.