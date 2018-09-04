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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Криштиану Роналду с огромным отрывом лидирует в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков Италии
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Италии. Об этом сообщает Football Italia.
Португалец ежегодно будет зарабатывать 31 миллион евро. Его ближайший преследователь - Гонсало Игуаин. Он получает 9,5 миллионов евро за сезон. Тройку лучших по этому показателю занимает Пауло Дибала (6 миллионов евро).
В пятерку самых высокооплачиваемых игроков серии А не входит ни один итальянец.
Португалец ежегодно будет зарабатывать 31 миллион евро. Его ближайший преследователь - Гонсало Игуаин. Он получает 9,5 миллионов евро за сезон. Тройку лучших по этому показателю занимает Пауло Дибала (6 миллионов евро).
В пятерку самых высокооплачиваемых игроков серии А не входит ни один итальянец.
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