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"Монако" опубликовал фотографию с тренировки Головина

"Монако" опубликовал фотографию с тренировки полузащитника команды Александра Головина, который восстанавливается от травмы, полученной в начале августа.

Футболист перешел в "Монако" из ЦСКА за 30 миллионов евро в минувшее трансферное окно.

Теги: Головин Монако
Сегодня, 15:11
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№1 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 17:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
строевым шагом ходит, армеец хули
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
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