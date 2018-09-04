"Реал" узнал возможных соперников по клубному чемпионату мира

Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира.Действующий чемпион турнира мадридский "Реал" сыграет в полуфинале с победителем матча между мексиканской "Гвадалахарой" и командой из Азиатской конфедерации футбола (AFC), которая на данный момент неизвестна.В раунде плей-офф клуб из ОАЭ "Эль-Айн" встретится с австралийской командой "Тим Веллингтон", представляющей Конфедерацию футбола Океании. Победитель матча сыграет в 1/4 финала с коллективом из Африканской конфедерации футбола (CAF).Также со стадии 1/2 финала начнет выступление на турнире клуб из Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), которому предстоит сыграть с победителем другого четвертьфинала.Жеребьевка клубного чемпионата мира прошла 4 сентября в Цюрихе. Ее провели глава подразделения соревнований Международной федерации футбола (ФИФА) Джейми Ярза и бывший футболист сборной Аргентины, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира в составе миланского "Интера" Эстебан Камбьяссо.