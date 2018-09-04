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У Валерия Карпина родилась дочь

Супруга главного тренера "Ростова" Валерия Карпина Дарья родила 49-летнему специалисту дочь.

"Спасибо, родная, за еще одну красавицу дочку. Люблю тебя", – написал Карпин на своей странице в Instagram.

Теги: Карпин Ростов
Сегодня, 17:24
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:48) #
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красиво


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