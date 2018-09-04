Вице-премьер Италии предложил ввести лимит на легионеров в серии А

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини предложил ввести лимит не легионеров в чемпионате страны, сообщает Calciomercato."Нужно ограничить число иностранных футболистов на поле, чтобы дать возможность проявить себя молодым итальянским футболистам. Рад, что такие важные представители футбольного мира, как Роберто Манчини, согласны со мной", – сказал Сальвини.В матчах Серии А на поле может выйти два футболиста, не имеющих паспорт Евросоюза.