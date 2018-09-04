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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Слуцкий посетил стадион ЦСКА (фото) (1)
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Криштиану Роналду с огромным отрывом лидирует в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков Италии (1)
Криштиану Роналду с огромным отрывом лидирует в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков Италии (1)
Зинченко попал в заявку "Манчестер Сити" на Лигу чемпионов
Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко вошел в заявку своей команды на Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что руководство английского клуба планировало продать футболиста в "Бетис" или "Вулверхэмптон".
"Манчестер Сити" сыграет в группе F. Соперниками англичан станут "Лион", "Шахтер" и "Хоффенхайм".
Ранее сообщалось, что руководство английского клуба планировало продать футболиста в "Бетис" или "Вулверхэмптон".
"Манчестер Сити" сыграет в группе F. Соперниками англичан станут "Лион", "Шахтер" и "Хоффенхайм".
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