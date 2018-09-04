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Зинченко попал в заявку "Манчестер Сити" на Лигу чемпионов

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко вошел в заявку своей команды на Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что руководство английского клуба планировало продать футболиста в "Бетис" или "Вулверхэмптон".

"Манчестер Сити" сыграет в группе F. Соперниками англичан станут "Лион", "Шахтер" и "Хоффенхайм".
Теги: Зинченко Манчестер Сити
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