Зинченко попал в заявку "Манчестер Сити" на Лигу чемпионов

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко вошел в заявку своей команды на Лигу чемпионов.Ранее сообщалось, что руководство английского клуба планировало продать футболиста в "Бетис" или "Вулверхэмптон"."Манчестер Сити" сыграет в группе F. Соперниками англичан станут "Лион", "Шахтер" и "Хоффенхайм".