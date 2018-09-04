Йоахим Лев ввел комендантский час в сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев ужесточил правила для футболистов бундестим, информирует Sportbild.Лев взял на себя вину за провал национальной команды на Чемпионате мира-2018 в России и заявил о необходимости перемен в команде.По новым правилам все игроки должны возвращаться в отель к полуночи и находиться только в своих номерах.Как сообщалось ранее, футболисты сборной Германии на минувшем мундиале разделились на два лагеря, что повлияло на результаты.