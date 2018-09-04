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Йоахим Лев ввел комендантский час в сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев ужесточил правила для футболистов бундестим, информирует Sportbild.

Лев взял на себя вину за провал национальной команды на Чемпионате мира-2018 в России и заявил о необходимости перемен в команде.

По новым правилам все игроки должны возвращаться в отель к полуночи и находиться только в своих номерах.

Как сообщалось ранее, футболисты сборной Германии на минувшем мундиале разделились на два лагеря, что повлияло на результаты.

СМИ: сборная Германия разделилась на два лагеря на ЧМ
Теги: сборная Германии Лев
Сегодня, 21:22
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