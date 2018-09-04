Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:01
Фабио Капелло: Маркизио был важным игроком для "Ювентуса", таким же он будет и для "Зенита" (5)
Фабио Капелло: Маркизио был важным игроком для "Ювентуса", таким же он будет и для "Зенита" (5)
20:03
Слуцкий посетил стадион ЦСКА (фото) (1)
Слуцкий посетил стадион ЦСКА (фото) (1)
17:24
У Валерия Карпина родилась дочь (5)
У Валерия Карпина родилась дочь (5)
16:45
Александр Максименко - о пропущенном голе с центра поля: хотелось убежать со стадиона. Ком в горле (9)
Александр Максименко - о пропущенном голе с центра поля: хотелось убежать со стадиона. Ком в горле (9)
13:19
Криштиану Роналду с огромным отрывом лидирует в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков Италии
Криштиану Роналду с огромным отрывом лидирует в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков Италии
Йоахим Лев ввел комендантский час в сборной Германии
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев ужесточил правила для футболистов бундестим, информирует Sportbild.
Лев взял на себя вину за провал национальной команды на Чемпионате мира-2018 в России и заявил о необходимости перемен в команде.
По новым правилам все игроки должны возвращаться в отель к полуночи и находиться только в своих номерах.
Как сообщалось ранее, футболисты сборной Германии на минувшем мундиале разделились на два лагеря, что повлияло на результаты.
СМИ: сборная Германия разделилась на два лагеря на ЧМ
Лев взял на себя вину за провал национальной команды на Чемпионате мира-2018 в России и заявил о необходимости перемен в команде.
По новым правилам все игроки должны возвращаться в отель к полуночи и находиться только в своих номерах.
Как сообщалось ранее, футболисты сборной Германии на минувшем мундиале разделились на два лагеря, что повлияло на результаты.
СМИ: сборная Германия разделилась на два лагеря на ЧМ
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.