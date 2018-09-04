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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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На новой форме сборной Украины появилась надпись "Слава Украине"
Сегодня была проведена презентация новой формы сборной Украины. На всех футболках над фамилией размещена надпись "Слава Украине".
фото: facebook.com/mykola.vas
tsn.ua
Нова форма збірної??!#МиЗбірна pic.twitter.com/v7K5hLioAK— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) September 4, 2018
фото: facebook.com/mykola.vas
tsn.ua
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