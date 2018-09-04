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На новой форме сборной Украины появилась надпись "Слава Украине"

Сегодня была проведена презентация новой формы сборной Украины. На всех футболках над фамилией размещена надпись "Слава Украине".



На новой форме сборной Украины появилась надпись "Слава Украине"

фото: facebook.com/mykola.vas
tsn.ua
Теги: сборная Украины
Сегодня, 22:05
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24
(3)
№24 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 22:56) #
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Как Слава КПСС.

Я не против. Может, это их и мотивирует. Вряд ли "Слава КПСС" кого-то мотивировала.

Дурь тупая. Но надо. Подчинишься, если играть хочешь.

Там и мощи Бандеры в истлевший зад поцелуют, если надо. Жить-то хочется, а желательно получше.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№23 Написал: За футбол (Сегодня, 22:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Надо на лбу писать Слава украине
Регистрация: 6.04.2018 [жалоба]
№22 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 22:51) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
а мне нравится идея, молодцы. им все труднее и труднее конечно стало проявлять свою свободу, но они справляются пока!!! ура им!!! ждем новых проявлений долбоебизма.
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№21 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 22:46) #
  • +2
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online

Цитата: Santi33
товарисчи ватники! угомонитесь уже


О, мля.... Говорящий бандерлог. Жаль, Дарвин умер, а то бы он свою концепцию пересмотрел.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№20 Написал: METRo Химки (Сегодня, 22:45) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Santi33
и повыключайте свои зомбоящики!

Ящик уже никто не смотрит. Разве что на Украине?
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№19 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Santi33
товарисчи ватники! угомонитесь уже

А то шо? Боевого гопака станцуешь?
Цитата: Santi33
посмотрите,что в своей стране творится

Посмотрел. Факельных шествий с немецкими крестами, свастиками и призывами поднять на ножи людей определенных национальностей не увидел. Шо дальше?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№18 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 22:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Бомжи,это вы это любите, зениту - слава !кто не скачет тот москаль!


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зенит - команда с пониженной социальной ответственностью.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№17 Написал: Santi33 СПб (Сегодня, 22:38) #
  • -4
  •  (10)
online

товарисчи ватники! угомонитесь уже -посмотрите,что в своей стране творится. оставьте вы уже хохлов в покое... и повыключайте свои зомбоящики!
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№16 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:36) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Раньше просирали просто так, теперь под лозунгом "слава украине".


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№15 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:33) #
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Еще интрига - отзыв где будут вышивать???

Логично где-нить в области гульфА. Допустим тот тебя спиной приветил, а ты ему отсемафорил прижиманием лобка. И все по-еврропейски, толлерантненько
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№14 Написал: fd65 (Сегодня, 22:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
mashkovkolya,
Шел бы ты на йух, коля...., со своим поясом....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№13 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 22:26) #
  • +4
  •  (8)

в такой футболке в самый раз с польшей товарнячок замутить smirk
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№12 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:24) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
а как по мне, то это как на бутсах делать надписи, ну или какие то щитки носить "особые", никто не увидит, зато сам дофига патриот и типа дофига сделал для страны
вон, боксер после победы над нашим не крикнул эти слова...и все.враг народа. но все его враги - интернетные и в сми. в лицо - так никто и не сказал. в этом и есть суть этих горе патриотов


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№11 Написал: mashkovkolya (Сегодня, 22:24) #
  • -4
  •  (4)
online

Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг --- http://korotkaya-ssilka.ru/presdoma
Регистрация: 4.09.2018 [жалоба]
№10 Написал: METRo Химки (Сегодня, 22:23) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Химки»
А ФИФУ и УЕФУ спросили? Если они не заднеприводные,то не допустят фaшиcткиe надписи!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№9 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:23) #
  • +6
  •  (8)

Если хохлы и дальше собираются молчать перед правящими бал западенскими отродьями, то скоро эти надписи им будут прям на коже выжигать.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№8 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:18) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
За отсутствием любой другой доброй славы, пойдет и такая что на футболке написана...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:17) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
можно уехать из деревни (в европу), но деревня из тебя....да уж


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№6 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 22:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dvdw
Еб....сь с этой славой.Слава монголии,слава Румынии,слава Мексике,слава Монако,слава Кубе.И что?



Слава Украине! - Героям слава! это аналог немецкого Heil Hitler! (Слава Гитлеру!) - Sieg Heil! (Победе слава!).
Это приветствие было распространено у активистов УПА (Украинская Повстанческая Армия). Чем известны эти храбрые укры? Дружили с немцами, сдавали советских и польских партизан. Стреляли наступающим советским войскам (в том числе и таким же украинцам) в спины, устраивали этнические чистки в Польше, убивали евреев с особой жестокостью и так далее. Немецкая Абвер, еще до реализации плана "Барбаросса" установила сотрудничество с лидерами УПА. Когда немцев уже погнали, гордые укры стали стрелять и в них.
Немецкий историк Гжегож Россилинский-Либе так пишет о происхождении этого лозунга: «С началом Второй мировой войны и падением Польши Бандера освобождается из тюрьмы и едет в Краков. В это время и появляется приветствие «Слава Украине! – Героям слава!», скопированный из нацистских аналогов. Это гитлеровское приветствие использовалось на II-м Съезде ОУН (речь о Втором Великом сборе ОУН, созванном пробандеровским отломом ОУН-революционной, будущей ОУН-б. – Авт.) в Кракове в апреле 1941 года.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№5 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:13) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Поймал хохол зайца , принес жене .
- Поджарь зайчатинки .
- Так масла же нет.
- Так на сале поджарь .
- Сала нет.
- Так просто поджарь.
- Так газа нет .
Мужик плюнул и отпустил зайца .
А заяц бежит и кричит : " Слава Украине ! Героям Слава ! " smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:11) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
это клиника


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№3 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 22:10) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
Сейчас шекель появится, и начнется срач политический!)))
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 22:10) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий назвал Адольфа Гитлера «самым большим» демократом.

Такое заявление он сделал в эфире телеканала ICTV.

«Я сам огромный сторонник прямой демократии, — признался Парубий. — Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах».

Присутствовавший в студии политолог Владимир Фесенко понимающе закивал.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№1 Написал: dvdw (Сегодня, 22:08) #
  • +1
  •  (7)

Еб....сь с этой славой.Слава монголии,слава Румынии,слава Мексике,слава Монако,слава Кубе.И что?
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
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