Гари Линекер: если награду давали бы лучшему игроку, Месси получал бы ее каждый год

No one that understands the game, no. Barcelona won the double largely thanks to Messi. He scored a goal a game and his football is truly joyous. Knockout football is always precarious. Then again if it were truly just for the best footballer, he’d win it every year. https://t.co/8JPoewwoUp — Gary Lineker (@GaryLineker) September 3, 2018

Бывший футболист сборной Англии, а ныне журналист Гари Линекер отреагировал на невключение Лионеля Месси в тройку претендентов на награду лучшему игроку года:- Среди тех, кто понимает игру, никто так не считает. "Барселона" оформила золотой дубль во многом благодаря Месси. Его игра доставляет удовольствие.А в матчах плей-офф все может зависеть от случайности. Опять-таки, если награду действительно давали бы именно лучшему игроку, Месси получал бы ее каждый год, - написал Линекер в твиттере.