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Гари Линекер: если награду давали бы лучшему игроку, Месси получал бы ее каждый год

Бывший футболист сборной Англии, а ныне журналист Гари Линекер отреагировал на невключение Лионеля Месси в тройку претендентов на награду лучшему игроку года:

- Среди тех, кто понимает игру, никто так не считает. "Барселона" оформила золотой дубль во многом благодаря Месси. Его игра доставляет удовольствие.

А в матчах плей-офф все может зависеть от случайности. Опять-таки, если награду действительно давали бы именно лучшему игроку, Месси получал бы ее каждый год, - написал Линекер в твиттере.

Теги: Линекер Месси
Вчера, 23:38
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№1 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 00:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А в матчах плей-офф все может зависеть от случайности

Че бл*ть?! просрать Роме 3:0 из-за судейства?!
Может награду всё таки дают не за то кто как умеет играть а за то кто как год провел?!
По мне так лучший игрок это Рональдиньо, но если он х*й забил на игру это не повод ему награды раздавать!!!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
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