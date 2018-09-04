Игрок "Вест Хэма" бросил "Ламборгини" на базе и ушел в другой клуб

Бывший игрок лондонского "Вест Хэма" Диафра Сако бросил на базе клуба свой "Ламборгини" за 200 тысяч фунтов и перешел в другой клуб. Автомобиль был обнаружен весной, хотя футболист покинул Англию еще в зимнее трансферное окно."Молотобойцев" Сако покинул по причине слишком низкой, как казалось футболисту, зарплаты.Права на игрока принадлежат французскому "Ренну", но этим летом он снова переехал - отправился в Турцию в аренду.