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Деле Алли хранит счастливый браслет, который ему подарил таксист в Санкт-Петербурге

Полузащитник сборной Англии и лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли рассказал, что во время чемпионата мира в России таксист из Санкт-Петербурга подарил ему счастливый браслет.

После первого матча группового этапа мирового первенства против команды Туниса (1:2), в котором Алли получил повреждение, футболист отправился в одну из клиник города на Неве на такси. Когда хавбек выходил из машины, таксист вручил ему подарок.

"Он сказал, что браслет приносит удачу", — цитирует игрока Standart.

Последующее обследование не выявило серьезной травмы, а футболист смог продолжить выступление за команду, которая заняла четвертое место на турнире.

"Я сохранил браслет. Я не ношу его на руке, но он лежит в моей сумке", — отметил Алли.

"Газета.ру"
Теги: Алли Тоттенхэм Сборная Англии
Сегодня, 01:22
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