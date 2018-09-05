Роналду угрожает судебным иском телекомпании за скандальный репортаж о его девушке

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:38
Гари Линекер: если награду давали бы лучшему игроку, Месси получал бы ее каждый год (1)
Гари Линекер: если награду давали бы лучшему игроку, Месси получал бы ее каждый год (1)
Вчера, 23:13
Олег Романцев: не хочу работать, хоть убей (7)
Олег Романцев: не хочу работать, хоть убей (7)
Вчера, 22:54
Георгий Джикия: Дзюба? Такой капитан меня устраивает (3)
Георгий Джикия: Дзюба? Такой капитан меня устраивает (3)
Вчера, 22:39
За сборную Дании будут играть любители и футзалисты (2)
За сборную Дании будут играть любители и футзалисты (2)
Вчера, 22:31
Олег Романцев: я против тренеров-легионеров (8)
Олег Романцев: я против тренеров-легионеров (8)
Вчера, 21:48
Джикия: обидно терять такого футболиста, как Промес (1)
Джикия: обидно терять такого футболиста, как Промес (1)
Вчера, 21:22
Йоахим Лев ввел комендантский час в сборной Германии
Йоахим Лев ввел комендантский час в сборной Германии
Вчера, 21:01
Фабио Капелло: Маркизио был важным игроком для "Ювентуса", таким же он будет и для "Зенита" (4)
Фабио Капелло: Маркизио был важным игроком для "Ювентуса", таким же он будет и для "Зенита" (4)
Вчера, 20:56
Чалов стал лучшим игроком 6-го тура по версии болельщиков (1)
Чалов стал лучшим игроком 6-го тура по версии болельщиков (1)
Вчера, 20:03
Слуцкий посетил стадион ЦСКА (фото) (2)
Слуцкий посетил стадион ЦСКА (фото) (2)
Вчера, 19:50
Клаудио Маркизио: горжусь, что стал игроком "Зенита" (видео) (50)
Клаудио Маркизио: горжусь, что стал игроком "Зенита" (видео) (50)
Вчера, 19:27
Неймар дал неутешительный прогноз для "Ливерпуля" (4)
Неймар дал неутешительный прогноз для "Ливерпуля" (4)
Вчера, 19:00
Артем Ребров: Максименко спокойно переварил ошибки, я бы так не смог в его возрасте (2)
Артем Ребров: Максименко спокойно переварил ошибки, я бы так не смог в его возрасте (2)
Вчера, 18:40
Дмитрий Хомуха: то, что Ханни публично заговорил о своем месте в составе, очень плохо (3)
Дмитрий Хомуха: то, что Ханни публично заговорил о своем месте в составе, очень плохо (3)
Вчера, 18:05
Стала известна дата матча между ЦСКА и "Спартаком" (14)
Стала известна дата матча между ЦСКА и "Спартаком" (14)
Вчера, 17:24
У Валерия Карпина родилась дочь (4)
У Валерия Карпина родилась дочь (4)
Вчера, 17:20
Андрей Панюков о разгроме от ЦСКА: нам не фартит
Андрей Панюков о разгроме от ЦСКА: нам не фартит
Вчера, 16:45
Александр Максименко - о пропущенном голе с центра поля: хотелось убежать со стадиона. Ком в горле (8)
Александр Максименко - о пропущенном голе с центра поля: хотелось убежать со стадиона. Ком в горле (8)
Вчера, 16:26
Артем Ребров: всё, что я имею, я получил благодаря "Спартаку" (4)
Артем Ребров: всё, что я имею, я получил благодаря "Спартаку" (4)
Вчера, 16:06
Александр Максименко: если предложит "Спартак" пожизненный контракт, - наверное, подпишу (10)
Александр Максименко: если предложит "Спартак" пожизненный контракт, - наверное, подпишу (10)
Вчера, 15:43
В "Барселоне" рассказали, когда Месси завершит карьеру (1)
В "Барселоне" рассказали, когда Месси завершит карьеру (1)
Вчера, 15:32
Игорь Семшов: судейство в ПФЛ безобразное
Игорь Семшов: судейство в ПФЛ безобразное
Вчера, 15:11
"Монако" опубликовал фотографию с тренировки Головина (1)
"Монако" опубликовал фотографию с тренировки Головина (1)
Роналду угрожает судебным иском телекомпании за скандальный репортаж о его девушке
Форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду угрожает телекомпании Mediaset за репортаж о его возлюбленной Джорджине Родригес, информирует AS.
В эфире телеканала Telecinco, входящего в группу Mediaset, вышел сюжет о том, что девушка перестала общаться со своей семьей, вступив в отношения с португальским футболистом. В репортаже отмечается, что Родригес не навещает ни 82-летнюю бабушку, которая была ей как мать, ни отца, который живет в Аргентине и перенес инсульт.
Данный сюжет сильно возмутил Роналду, который поручил своим адвокатам отправить письмо в Mediaset, угрожая судебным иском, чтобы помешать вещателю транслировать сюжеты на эту тему.
Сообщается, что Mediaset воспринял угрозу очень серьезно и запретил своим репортерам дальнейшее расследование истории вокруг Джорджины и ее семьи. У Роналду и Родригес есть общая дочь Эва Мария, которая родилась в ноябре прошлого года.
"Спорт-Экспресс"
В эфире телеканала Telecinco, входящего в группу Mediaset, вышел сюжет о том, что девушка перестала общаться со своей семьей, вступив в отношения с португальским футболистом. В репортаже отмечается, что Родригес не навещает ни 82-летнюю бабушку, которая была ей как мать, ни отца, который живет в Аргентине и перенес инсульт.
Данный сюжет сильно возмутил Роналду, который поручил своим адвокатам отправить письмо в Mediaset, угрожая судебным иском, чтобы помешать вещателю транслировать сюжеты на эту тему.
Сообщается, что Mediaset воспринял угрозу очень серьезно и запретил своим репортерам дальнейшее расследование истории вокруг Джорджины и ее семьи. У Роналду и Родригес есть общая дочь Эва Мария, которая родилась в ноябре прошлого года.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.