Тренеры европейских клубов попросили УЕФА пересмотреть правило выездного гола

Заместитель генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Джорджио Маркетти заявил, что тренеры европейских клубов хотят пересмотреть правило выездного гола.4 сентября состоялась традиционная встреча тренеров ведущих европейских клубов."Специалисты считают, что забивать мячи на выезде сейчас не так сложно, как в прошлом, поэтому они думают, что правило должно быть пересмотрено. Они считают, что ситуация в футболе изменилась, значимость гостевых голов не такая, как в прошлом, когда правило было введено", — цитирует Маркетти Reuters.Правило выездного гола впервые было применено в Кубке обладателей кубков сезона-1965/66.