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Тренеры европейских клубов попросили УЕФА пересмотреть правило выездного гола

Заместитель генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Джорджио Маркетти заявил, что тренеры европейских клубов хотят пересмотреть правило выездного гола.

4 сентября состоялась традиционная встреча тренеров ведущих европейских клубов.

"Специалисты считают, что забивать мячи на выезде сейчас не так сложно, как в прошлом, поэтому они думают, что правило должно быть пересмотрено. Они считают, что ситуация в футболе изменилась, значимость гостевых голов не такая, как в прошлом, когда правило было введено", — цитирует Маркетти Reuters.

Правило выездного гола впервые было применено в Кубке обладателей кубков сезона-1965/66.

"Газета.ру"
Сегодня, 04:25
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№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 04:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Думаю да, стоит отменить. А вместо этого, в случае равенства голов, бить пенальти. Это сильно увеличит зрелищность(и значение вратаря)
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 04:35) #
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одна из сильнейших мотиваций на игру и взятие ворот. Но многие из забивших на выезде ответную просто сушат. Так что, палка о двух концах.


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
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