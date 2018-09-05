Новости партнеров

"Монако" заработал за 8 лет почти миллиард евро на трансферах

Авторитетная швейцарская компания CIES Football Observatory, занимающаяся футбольной статистикой, подвела итоги работы клубов на трансферном рынке с 2010 по 2018 год. Лидером по количеству заработанных средст за 8 лет является "Монако". Монегаски заработали 950 миллионов евро.

Также в пятерку лидеров вошли "Ливерпуль" (683 миллиона), "Рома" (680 миллионов), "Барселона" (628 миллионов) и "Реал" (625 миллионов).

"Спорт-Экспресс"
Теги: Монако
Сегодня, 08:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.