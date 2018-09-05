Луис Энрике отменил поездки сборной Испании в Мадрид между матчами

Новый главный тренер сборной Испании Луис Энрике, возглавлявший ранее "Барселону", намерен ужесточить дисциплину в национальной команде и ввел новые правила.48-летний специалист запретил игрокам отлучаться из расположения команды. Раньше футболисты общались в свободное время с семьями и друзьями.Кроме того, Энрике запретил пользоваться телефонами во время еды и отменил поездки в Мадрид между матчами.На ЧМ-2018 сборная Испании под руководством Фернандо Йерро дошла до 1/8 финала, где проиграла национальной команде России в серии послематчевых пенальти.