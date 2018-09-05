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Луис Энрике отменил поездки сборной Испании в Мадрид между матчами

Новый главный тренер сборной Испании Луис Энрике, возглавлявший ранее "Барселону", намерен ужесточить дисциплину в национальной команде и ввел новые правила.

48-летний специалист запретил игрокам отлучаться из расположения команды. Раньше футболисты общались в свободное время с семьями и друзьями.

Кроме того, Энрике запретил пользоваться телефонами во время еды и отменил поездки в Мадрид между матчами.

На ЧМ-2018 сборная Испании под руководством Фернандо Йерро дошла до 1/8 финала, где проиграла национальной команде России в серии послематчевых пенальти.

Sports.ru
Теги: Энрике Сборная Испании
Сегодня, 09:28
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