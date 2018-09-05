Луис Суарес: "Реал" опасен и без Роналду

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес считает, что нельзя недооценивать силу "Реала"."Реал" остается "Реалом". Думаю, там много игроков высокого класса. Новый тренер амбициозен, и надо быть осторожными с "Реалом", даже без Роналду. Это как и с "Барселоной" – команда выше отдельного игрока. В первых матчах "Реал" показал, что футболисты, которые были зажаты, стали раскрываться", – цитирует Rac1 Суареса.