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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Доннарумма согласен с Манчини
Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма считает, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прав. Ранее бывший наставник "Зенита" заявил, что клубы серии А должны давать больше шансов молодым игрокам.
"Манчини прав, нам нужно давать больше уверенности молодым игрокам. После этого игроки должны сами доказать свою ценность. Это требует мужества, нужно хорошо использовать возможности, которые получают. На тренировке игроки должны доказывать свою состоятельность", – цитирует Rai Sport Доннарумму.
"Спорт-Экспресс"
"Манчини прав, нам нужно давать больше уверенности молодым игрокам. После этого игроки должны сами доказать свою ценность. Это требует мужества, нужно хорошо использовать возможности, которые получают. На тренировке игроки должны доказывать свою состоятельность", – цитирует Rai Sport Доннарумму.
"Спорт-Экспресс"
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