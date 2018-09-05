Хосеп Гвардиола ввел новую систему штрафов в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола запретил игрокам пользоваться мобильными телефонами во время командных встреч и тактических занятий, сообщает Goal.com.За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы. Однако футболистам по-прежнему разрешено пользоваться телефонами в раздевалке.