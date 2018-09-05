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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Хосеп Гвардиола ввел новую систему штрафов в "Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола запретил игрокам пользоваться мобильными телефонами во время командных встреч и тактических занятий, сообщает Goal.com.
За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы. Однако футболистам по-прежнему разрешено пользоваться телефонами в раздевалке.
За нарушение этого запрета предусмотрены штрафы. Однако футболистам по-прежнему разрешено пользоваться телефонами в раздевалке.
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