Кепа Аррисабалага: цена в 80 миллионов на меня никак не давит

Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага отметил, что на него совершенно не давит тот факт, что он стал самым дорогим голкипером. Лондонцы купили его летом у "Атлетика" за 80 миллионов евро."Цена не имеет никакого значения. Все дело в рынке. Цены растут и продолжат это делать. Так что я не беспокоюсь по поводу суммы, она на меня никак не давит. А высокие ожидания – это нормально. Жизнь в "Челси" мне нравится. Этот клуб мне подходит, тут многие испанцы преуспели, некоторые еще играют в этом клубе. "Челси" за последние годы выиграл все, что можно. Я сделал очень важный шаг в своей карьере", – цитирует AS Кепу.