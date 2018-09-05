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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Кепа Аррисабалага: цена в 80 миллионов на меня никак не давит
Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага отметил, что на него совершенно не давит тот факт, что он стал самым дорогим голкипером. Лондонцы купили его летом у "Атлетика" за 80 миллионов евро.
"Цена не имеет никакого значения. Все дело в рынке. Цены растут и продолжат это делать. Так что я не беспокоюсь по поводу суммы, она на меня никак не давит. А высокие ожидания – это нормально. Жизнь в "Челси" мне нравится. Этот клуб мне подходит, тут многие испанцы преуспели, некоторые еще играют в этом клубе. "Челси" за последние годы выиграл все, что можно. Я сделал очень важный шаг в своей карьере", – цитирует AS Кепу.
"Спорт-Экспресс"
"Цена не имеет никакого значения. Все дело в рынке. Цены растут и продолжат это делать. Так что я не беспокоюсь по поводу суммы, она на меня никак не давит. А высокие ожидания – это нормально. Жизнь в "Челси" мне нравится. Этот клуб мне подходит, тут многие испанцы преуспели, некоторые еще играют в этом клубе. "Челси" за последние годы выиграл все, что можно. Я сделал очень важный шаг в своей карьере", – цитирует AS Кепу.
"Спорт-Экспресс"
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