Ди Натале стал консультантом "Специи"

Бывший форвард "Удинезе" и сборной Италии Антонио Ди Натале вошел в тренерский штаб "Специи". 40-летний итальянец будет в клубе серии B техническим сотрудником и консультантом. Ранее он под руководством нынешнего наставника "Специи" Паскуале Марино тренировался в "Фриули".Ди Натале завершил карьеру в 2016 году. За 20 лет в профессиональном футболе он принял участие в 686 матчах, забив 300 мячей во всех турнирах. Он занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров серии А (209 мячей).