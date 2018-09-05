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Мбаппе дисквалифицирован на три матча

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Мбаппе дисквалифицирован на три матча за удаление в игре против "Нима", сообщает RMC Sport.

19-летний форвард получил красную карточку на 93-й минуте матча за толчок Тежи Саванье после его подката.
Теги: Мбаппе ПСЖ
Сегодня, 22:19
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