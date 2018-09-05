Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Мбаппе дисквалифицирован на три матча за удаление в игре против "Нима", сообщает RMC Sport.19-летний форвард получил красную карточку на 93-й минуте матча за толчок Тежи Саванье после его подката.