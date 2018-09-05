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АПЛ начнет тестировать видеоповторы 15 сентября

Английская премьер-лига в этом сезоне начнет тестировать систему видеоповторов.

Первая проверка пройдет 15 сентября в пяти матчах 5-го тура.

Правда, полноценной проверкой это все-таки назвать сложно. Информация с матчей будет транслироваться лишь в центре VAR, находящемся в Лондоне, в то время как прямой связи с главным арбитром и видеоассистентами не будет.
Теги: VAR
Сегодня, 22:37
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