АПЛ начнет тестировать видеоповторы 15 сентября

Английская премьер-лига в этом сезоне начнет тестировать систему видеоповторов.Первая проверка пройдет 15 сентября в пяти матчах 5-го тура.Правда, полноценной проверкой это все-таки назвать сложно. Информация с матчей будет транслироваться лишь в центре VAR, находящемся в Лондоне, в то время как прямой связи с главным арбитром и видеоассистентами не будет.