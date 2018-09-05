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Роналду вернулся после выходных с подбитым глазом

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся в расположение команды после выходных с подбитым глазом.


Португальский футболист провел выходные со своей невестой Джорджиной Родригес.

Напоминаем, что главный тренер сборной Португалии Фернандо Сантуш не вызвал звездного нападающего в состав национальной команды
Теги: Роналду
Вчера, 23:30
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