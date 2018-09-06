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Игрока "Тоттенхэма" и сборной Кении обвинили в непрофессионализме

Главный тренер сборной Кении Себастьен Минье обвинил полузащитника "Тоттенхэма" Виктора Ваньяму в непрофессионализме.

Ваньяма, капитан сборной Кении, имеет проблемы с коленом и в новом сезоне не провел за "Тоттенхэм" ни одного матча, но был вызван в национальную команду на отборочный матч Кубка Африканский Наций против Ганы. 27-летний хавбек проигнорировал приглашение и не явился в расположение сборной.

"Ваньяма должен был приехать, чтобы наш медицинский штаб оценил его повреждение. В таких ситуациях нужно оставаться профессионалами", — цитирует Минье Evening Standard.

Sport24
Теги: Тоттенхэм
Сегодня, 00:48
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