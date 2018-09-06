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Неймар спародировал Роналду после гола на тренировке сборной Бразилии (видео)

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар спародировал форварда "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Произошло это на тренировке национальной команды.

Неймар забил гол ударом с угла штрафной площади, после чего отпраздновал взятие ворот в стиле Криштиану Роналду.

Сборная Бразилии находится в США, где проведет товарищеский матч против национальной команды этой страны. Встреча состоится 8 сентября на стадионе "Метлайф". Начало — в 02:30 мск.



Sport24
Теги: Неймар Роналду
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