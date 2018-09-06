Новости партнеров

Диего Марадонна может продолжить карьеру в Мексике

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона в ближайшие дни может стать главным тренером мексиканского клуба "Дорадос де Синалоа".

Об этом на своей странице в инстаграме сообщил журналист TyC Sports Мартин Аревало.

Напомним, сейчас Марадонна занимает пост президента брестского "Динамо".
Теги: Марадона
Сегодня, 08:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 09:19) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Брест, Венесуэла, Мексика...
Как с переходом Головина, чессло...)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.