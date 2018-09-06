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Витиньо забил первый гол после возвращения в Бразилию. Он не мог отличиться более 500 минут

Экс-форвард ЦСКА Витиньо забил свой первый гол за "Фламенго" после возвращения в Бразилию.

"Фламенго" в гостевом матче 23-го тура бразильской Серии А уступил "Интернасьоналу". Встреча завершилась победой команды из Порту-Алегри со счётом 2:1.

Витиньо не мог забить за свой новый клуб на протяжении 505 минут. "Фламенго" в настоящий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Бразилии.
Теги: Витиньо ЦСКА
Сегодня, 10:52
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(1)
№3 Написал: shtnk19 Москва (Сегодня, 11:34) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Коляс
Цитата: XUMKA
Ну всё, отбил 10 лямов, можно возвращаться в табун

Когда Роша отобьёт?

23 сентября ))
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 11:29) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: XUMKA
Ну всё, отбил 10 лямов, можно возвращаться в табун

Когда Роша отобьёт?
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№1 Написал: XUMKA Рядом с МКАД (Сегодня, 11:25) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Химки»
Ну всё, отбил 10 лямов, можно возвращаться в табун
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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