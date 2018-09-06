Дело Венгера живет - "Арсенал" подписал девятилетнего нигерийского вундеркинда

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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15:52
Спортивный директор тульского "Арсенала": в команде хорошая атмосфера. Мы преодолеем трудности
Спортивный директор тульского "Арсенала": в команде хорошая атмосфера. Мы преодолеем трудности
15:47
Депутат Госдумы Лебедев: УЕФА и ФИФА обязаны рассмотреть лозунг "Слава Украине" на футболках (7)
Депутат Госдумы Лебедев: УЕФА и ФИФА обязаны рассмотреть лозунг "Слава Украине" на футболках (7)
12:26
"Извините, пирожки", "Все сами видели, ***". Дзюба рассказал, как избегать общения с журналистами (7)
"Извините, пирожки", "Все сами видели, ***". Дзюба рассказал, как избегать общения с журналистами (7)
10:52
Витиньо забил первый гол после возвращения в Бразилию. Он не мог отличиться более 500 минут (4)
Витиньо забил первый гол после возвращения в Бразилию. Он не мог отличиться более 500 минут (4)
09:22
Валерий Рейнгольд: по поводу "Ростов Арены" губернатору нужно обратиться к высшему руководству страны (5)
Валерий Рейнгольд: по поводу "Ростов Арены" губернатору нужно обратиться к высшему руководству страны (5)
09:13
Кавазашвили: "Ростов" использует конфликт с Бастой, чтобы отказаться от дорогого стадиона (17)
Кавазашвили: "Ростов" использует конфликт с Бастой, чтобы отказаться от дорогого стадиона (17)
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Марсело: останусь в "Реале" до конца карьеры
Марсело: останусь в "Реале" до конца карьеры
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Аяз Гулиев: приятно, что меня сравнивают с Хабибом (2)
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Артем Дзюба: ощущаю себя на 22 года (3)
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Роман Бабаев: мы предоставим возможность посмотреть всем желающим на матчи ЦСКА в Лиге Чемпионов (10)
Роман Бабаев: мы предоставим возможность посмотреть всем желающим на матчи ЦСКА в Лиге Чемпионов (10)
Дело Венгера живет - "Арсенал" подписал девятилетнего нигерийского вундеркинда
Лондонский "Арсенал" заключил контракт с девятилетним нигерийским игроком Джейденом Адетибой, сообщает Mirror.
Скауты разглядели юное дарование в Южной Африке.
По словам Адетибы, он всю жизнь болел за "Арсенал", а его любимым игроком является соотечественник Алекс Ивоби.
Скауты разглядели юное дарование в Южной Африке.
По словам Адетибы, он всю жизнь болел за "Арсенал", а его любимым игроком является соотечественник Алекс Ивоби.
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