Новости партнеров

Дело Венгера живет - "Арсенал" подписал девятилетнего нигерийского вундеркинда

Лондонский "Арсенал" заключил контракт с девятилетним нигерийским игроком Джейденом Адетибой, сообщает Mirror.

Скауты разглядели юное дарование в Южной Африке.

По словам Адетибы, он всю жизнь болел за "Арсенал", а его любимым игроком является соотечественник Алекс Ивоби.
Теги: Арсенал
Сегодня, 15:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.