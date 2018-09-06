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Сборная России - Головину: скорее возвращайся в игру

Сборная России пожелала полузащитнику "Монако" Александру Головину скорейшего возвращения на поле.

"Отличные новости: Александр Головин приступил к работе с мячом. Скорее возвращайся в игру, Саша", - говорится в Твиттере сборной России.

Теги: Головин Сборная России Монако
Сегодня, 17:28
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