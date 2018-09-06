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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сборная России - Головину: скорее возвращайся в игру
Сборная России пожелала полузащитнику "Монако" Александру Головину скорейшего возвращения на поле.
"Отличные новости: Александр Головин приступил к работе с мячом. Скорее возвращайся в игру, Саша", - говорится в Твиттере сборной России.
"Отличные новости: Александр Головин приступил к работе с мячом. Скорее возвращайся в игру, Саша", - говорится в Твиттере сборной России.
??????#Training pic.twitter.com/uIR6s19NXR— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) September 6, 2018
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