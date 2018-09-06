Новости партнеров

Мирча Луческу: Черчесов очень умный и сделал из России очень сильную команду

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу высказался о силе сборной России, с которой его команде предстоит играть в Лиге наций 7 сентября. Матч пройдет в Трабзоне. Россияне вышли в 1/4 финала на домашнем чемпионате мира.

"Сборная России — отличная команда! Ваша команда на ЧМ-18 играла в очень организованный, дисциплинированный футбол, хорошо использовала контратаки. Конечно, Дзюба был просто в супер-форме! Как и сейчас, собственно.

Черчесов — очень умный человек. И сделал из России очень сильную команду", - цитирует Луческу Sport24.
Теги: Луческу Черчесов Сборная Турции Сборная России
Сегодня, 19:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.