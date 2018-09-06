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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Интер" заинтересован в приобретении вратаря "Атлетико"
Голкипер "Атлетико" Ян Облак попал в сферу интересов "Интера", сообщает Tuttosport.
Руководство "нерадзурри" рассматривает 25-летнего словенца в качестве замены голкиперу Самиру Хандановичу, которому в следующем году исполнится 35 лет.
Облак выступает за "Атлетико" с 2014 года.
Руководство "нерадзурри" рассматривает 25-летнего словенца в качестве замены голкиперу Самиру Хандановичу, которому в следующем году исполнится 35 лет.
Облак выступает за "Атлетико" с 2014 года.
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