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"Интер" заинтересован в приобретении вратаря "Атлетико"

Голкипер "Атлетико" Ян Облак попал в сферу интересов "Интера", сообщает Tuttosport.

Руководство "нерадзурри" рассматривает 25-летнего словенца в качестве замены голкиперу Самиру Хандановичу, которому в следующем году исполнится 35 лет.

Облак выступает за "Атлетико" с 2014 года.
Теги: Облак Интер Атлетико Трансферы
Сегодня, 21:04
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:10) #
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Болеет за:
ЦСКА
а в чем смысл ему уходить? Атлетико в последнее время показывает результаты явно не хуже, а то и лучше, нежели Интер


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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