"Интер" заинтересован в приобретении вратаря "Атлетико"

Голкипер "Атлетико" Ян Облак попал в сферу интересов "Интера", сообщает Tuttosport.Руководство "нерадзурри" рассматривает 25-летнего словенца в качестве замены голкиперу Самиру Хандановичу, которому в следующем году исполнится 35 лет.Облак выступает за "Атлетико" с 2014 года.