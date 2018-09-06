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Мирча Луческу: раньше в Турции было много заслуженных ветеранов, я хочу развивать молодежь

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу порассуждал о составе своей команды. 7 сентября турки в Трабзоне сыграют со сборной России в рамках Лиги наций.

"У нас новая команда. Раньше в Турции было много заслуженных ветеранов: Арда Туран, Эмре, Демирел. Сейчас мы освежили состав. Молодые должны брать пример со звезд турецкого футбола. Я верю в них.

Я работаю с теми футболистами, которые есть. И хочу развивать молодежь. С ней надо заниматься", - цитирует Луческу Sport24.
Теги: Луческу Сборная Турции
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