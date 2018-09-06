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Общее число продаж игр серии FIFA превысило 260 миллионов копий

Компания EA Sports поделилась данными о продажах FIFA 18.

С сентября 2017 года было продано 24 млн копий FIFA 18. Общие продажи игр серии FIFA превысили 260 миллионов.

FIFA Mobile установили более 193 млн раз, число зарегистрированных игроков в FIFA Online 3 и 4 превысило 115 миллионов.

"Для миллионов игроков по всему миру FIFA это больше, чем просто игра. Это часть их футбольной ДНК, как их любимые команды. Футбол – спорт, способный объединять мир с помощью игры.

Будь то консольные или мобильные игры, соревновательные игры или региональные опыты, как FIFA Online в Азии, мы всегда рады открывать новые способы для объединения игроков со всего мира", – сказал исполнительный продюсер FIFA Аарон Макхарди.

Sports.ru
Вчера, 22:34
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№1 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Вчера, 22:53) #
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Болеет за:
КАМАЗ
Мyдаки, душат PES японский. А он - не тупая аркада.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
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