Общее число продаж игр серии FIFA превысило 260 миллионов копий

Компания EA Sports поделилась данными о продажах FIFA 18.С сентября 2017 года было продано 24 млн копий FIFA 18. Общие продажи игр серии FIFA превысили 260 миллионов.FIFA Mobile установили более 193 млн раз, число зарегистрированных игроков в FIFA Online 3 и 4 превысило 115 миллионов."Для миллионов игроков по всему миру FIFA это больше, чем просто игра. Это часть их футбольной ДНК, как их любимые команды. Футбол – спорт, способный объединять мир с помощью игры.Будь то консольные или мобильные игры, соревновательные игры или региональные опыты, как FIFA Online в Азии, мы всегда рады открывать новые способы для объединения игроков со всего мира", – сказал исполнительный продюсер FIFA Аарон Макхарди.