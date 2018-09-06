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Антонио Рюдигер шипами бутс поцарапал шею Павару (фото)

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар получил травму в матче Лиги Наций с командой Германии.

Шею 22-летнего футболиста поцарапал шипами бутс защитник немецкой команды Антонио Рюдигер.

Теги: Рюдигер
Вчера, 23:16
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