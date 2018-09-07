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Сборные Франции и Германии не выявили победителя

Сборная Франции на выезде сыграла вничью с Германией (0:0) в матче Лиги наций.

Лига наций A

Группа 1

Германия - Франция - 0:0

Германия: Нойер, Гинтер, Боатенг, Хуммельс, Рюдигер, Мюллер, Киммих, Кроос, Горецка (Гюндоган, 66), Вернер, Ройс (Сане, 83).

Франция: Ареола, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандез, Мбаппе, Погба, Канте, Гризманн (Фекир, 80), Матюиди (Толиссо, 86), Жиру (Дембеле, 66).

Предупреждение: Рюдигер, 88.
Теги: Сборная Франции Сборная Германии
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