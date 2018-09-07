"Манчестер Юнайтед" пока не собирается предлагать новый контракт Эррере

"Манчестер Юнайтед" пока не собирается предлагать новый контракт полузащитнику Андеру Эррере, передает Evening Standard.Контракт футболиста с "МЮ" истекает следующим летом, и новый предлагать клуб не планирует. В возвращении Эрреры заинтересован его бывший клуб - "Атлетик".Эррера выступает за "красных дьяволов" с 2014 года.