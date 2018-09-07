Новости партнеров

"Манчестер Юнайтед" пока не собирается предлагать новый контракт Эррере

"Манчестер Юнайтед" пока не собирается предлагать новый контракт полузащитнику Андеру Эррере, передает Evening Standard.

Контракт футболиста с "МЮ" истекает следующим летом, и новый предлагать клуб не планирует. В возвращении Эрреры заинтересован его бывший клуб - "Атлетик".

Эррера выступает за "красных дьяволов" с 2014 года.
Теги: Эррера Манчестер Юнайтед
Сегодня, 00:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.