Президент Бундеслиги объяснил, почему он не позволит проводить матчи турнира за границей

Президент Бундеслиги Кристиан Зайферт исключил возможность проведения матчей чемпионата Германии за границей, по примеру испанской Ла Лиги."Мы никогда не сыграем матч Бундеслиги за пределами Германии, эту линию мы не перейдем.Я считаю, что это было бы неуважением по отношению к болельщикам и футболистам — проводить матч внутреннего чемпионата за границей. Ведь очки, разыгрываемые в матче, могут оказаться решающими в борьбе за сохранение прописки в лиге или за место в еврокубках", — цитирует Зайферта ESPN.