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"Манчестер Юнайтед" может возглавить соотечественник Моуринью

Главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может сменит наставник "Вулверхэмптона" португалец Нуну Эшпириту Санту.

По информации SportBild, если нынешнего главного тренера уволят со своего поста, "Манчестер Юнайтед" пригласит на должность Нуну. Также в число кандидатов входит бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан.

По итогам первых четырех матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) футбольного сезона-2018/19 "Манчестер Юнайтед" одержал две победы и потерпел два поражения.

"Газета.ру"
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 03:09
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