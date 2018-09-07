Александр Головин стал самым дорогим игроком "Монако" по версии Transfermarkt

Российский полузащитник Александр Головин стал самым дорогим игроком «Монако» по версии портала Transfermarkt.Портал 6 сентября обновил трансферную стоимость Головина, она поднялась с € 25 млн до € 30 млн, и теперь хавбек лидирует в рейтинге игроков "Монако". Он опередил Рони Лопеша (€ 28 млн), в первой шестёрке также идут Джибриль Сидибе (€ 23 млн), Юри Тилеманс (€ 20 млн), Камил Глик (€ 18 млн) и Жемерсон (€ 18 млн).Напомним, Головин перебрался в "Монако" минувшим летом примерно за € 30 млн.