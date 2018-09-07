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Александр Головин стал самым дорогим игроком "Монако" по версии Transfermarkt

Российский полузащитник Александр Головин стал самым дорогим игроком «Монако» по версии портала Transfermarkt.

Портал 6 сентября обновил трансферную стоимость Головина, она поднялась с € 25 млн до € 30 млн, и теперь хавбек лидирует в рейтинге игроков "Монако". Он опередил Рони Лопеша (€ 28 млн), в первой шестёрке также идут Джибриль Сидибе (€ 23 млн), Юри Тилеманс (€ 20 млн), Камил Глик (€ 18 млн) и Жемерсон (€ 18 млн).

Напомним, Головин перебрался в "Монако" минувшим летом примерно за € 30 млн.

Transfermarkt
Сегодня, 09:41
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(2)
№9 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 11:21) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Федун продал промеса по цене ниже трансфермаркета, только бы взял кто-нибудь.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№8 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 11:18) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Какой удар по местным "НоСТРАДАМусам"... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№7 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 11:11) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
сколько забил и пасов отдал голевых уже он там?
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№6 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 11:01) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: Apant1
Вообще тёмная история, такая большая сумма и в сделке участвуют две российские барыги. Промес ушёл почти на треть дешевле, но по игровым характеристикам, Головин подающий надежды, а Промес сложившийся игрок


Да, и при этом он перешел с травмой, о которой все узнали только после сделки.
Как бы не сыграла с ним эта цифра злую шутку, ведь теперь его будут оценивать именно как самого дорогого игрока Монако и все СМИ и болельщики будут требовать от него соответствующей игры.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: украб (Сегодня, 10:52) #
  • -4
  •  (4)

самый дорогой утяжелитель лавки, гинер ворюга опять нас всех накрутил
Регистрация: 6.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: ERBULAN (Сегодня, 10:27) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Плата за потенциал.
Регистрация: 3.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: Apant1 (Сегодня, 10:20) #
  • 0
  •  (8)

Вообще тёмная история, такая большая сумма и в сделке участвуют две российские барыги. Промес ушёл почти на треть дешевле, но по игровым характеристикам, Головин подающий надежды, а Промес сложившийся игрок
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:19) #
  • -2
  •  (2)

sumzzz,
Верно.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 09:46) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Рубин»
Осталось только подтвердить эту стоимость игрой


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
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