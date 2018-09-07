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Гарет Бэйл стал первым валлийцем в истории, которому удалось забить 30 голов за Уэльс

Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл стал первым в истории, кому удалось забить 30 голов за сборную Уэльса.

29-летний Бэйл дебютировал в основной сборной Уэльса в 2006 году, и тогда же забил первый гол за нее.

Всего у валлийца 71 матч в национальной команде.
Теги: Бэйл Сборная Уэльса
Сегодня, 10:14
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