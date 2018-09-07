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Наставник сборной Бразилии определился с постоянным капитаном

Главный тренер сборной Бразилии Тите определился с постоянным капитаном национальной команды.

Им назначен форвард "ПСЖ" Неймар.

Во время ЧМ-2018 капитанство в сборной чередовалось.

Selesao Brasileira
Теги: Неймар Сборная Бразилии
Сегодня, 10:33
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